Наличный доллар в среду не изменился

Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,28 гривен, а евро можно купить по 31,56 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,70-26,18, продажи 26,15 - 26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9456, продажи - 26,2857 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,25, продажи - 31,28-31,85 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9134, продажи - 31,5633 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,630-4,440, продажи - 4,550-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,192, продажи - 4,617 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 12 сентября 2017 года, наличный доллар понизился на 11 копеек. Наличный евро потерял 22 копеек. Таким образом, вчера американский доллар продавался по 26,28 гривен, а евро можно было купить 31,58 гривен.