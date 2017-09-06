12:35 06.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина увеличит добычу газа

В Украине в 2017 году году планируют увеличить добычу газа на своей территории. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на очередном заседании правительства.

Украина увеличит добычу газа

Согласно словам премьера, до конца года украинское государство планирует провести несколь дотационных вливаний для увеличения объемы добыч голубого ресурса. В цифрах это примерно дополнительно 600-700 млн куб. голубого топлива.

По прогнозам Гройсмана, до 2020 года Украине удастся полностью обеспечить себя таким недешевым сырьем, что позволит не только освободить дополнительные бюджетные средства, а и уменшить цену топлива на внутреннем рынке.

Отметим, что Украина еще в 2014 году отказалась от российского газа и стала закупать сырье у европейских партнеров. Также Украина импортирует уголь у США, партию которой она уже в конце сентября сможет использовать для своих нужд.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что правительство Украины категорически не поддерживает повышение цен на газ для населения.


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