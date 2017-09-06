Украина увеличит добычу газа

Согласно словам премьера, до конца года украинское государство планирует провести несколь дотационных вливаний для увеличения объемы добыч голубого ресурса. В цифрах это примерно дополнительно 600-700 млн куб. голубого топлива.

По прогнозам Гройсмана, до 2020 года Украине удастся полностью обеспечить себя таким недешевым сырьем, что позволит не только освободить дополнительные бюджетные средства, а и уменшить цену топлива на внутреннем рынке.

Отметим, что Украина еще в 2014 году отказалась от российского газа и стала закупать сырье у европейских партнеров. Также Украина импортирует уголь у США, партию которой она уже в конце сентября сможет использовать для своих нужд.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что правительство Украины категорически не поддерживает повышение цен на газ для населения.