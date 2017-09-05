Кабмин формирует проект бюджета с перспективой на три года, - Данилюк

Вопрос стоит не только рассчитать на 2018 год. Главное, это показать перспективу на три года. Поэтому сейчас мы рассчитываем, что экономика будет расти в 2018 году на 3%, затем будет 3,7% в следующем году и до 4% поднимается рост в 2020 году.

Об этом рассказал в понедельник, 4 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов министр финансов Александр Данилюк. По его словам, украинское финансовое ведомство рассчитывает на падение инфляции до уровня 5% через три года.

Вместе с тем министр отметил, что финансовая система еще не достаточно стабильна, поэтому следует очень осторожно работать с расходами и сокращать дефицит бюджета.

Напомним, ранее министр финансов Украины выразил надежду, что шестая программа сотрудничества с Международным валютным фондом будет полностью реализована и станет последней.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман заверил, что правительство Украины завершает работу над проектом бюджета на 2018 год.