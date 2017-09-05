08:15 05.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин формирует проект бюджета с перспективой на три года, - Данилюк

Проект бюджета на 2018 год, которые правительство уже заканчивает разрабатывать, формируется с учетом перспективы на следующие три года.

Кабмин формирует проект бюджета с перспективой на три года, - Данилюк

Вопрос стоит не только рассчитать на 2018 год. Главное, это показать перспективу на три года. Поэтому сейчас мы рассчитываем, что экономика будет расти в 2018 году на 3%, затем будет 3,7% в следующем году и до 4% поднимается рост в 2020 году.

Об этом рассказал в понедельник, 4 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов министр финансов Александр Данилюк. По его словам, украинское финансовое ведомство рассчитывает на падение инфляции до уровня 5% через три года.

Вместе с тем министр отметил, что финансовая система еще не достаточно стабильна, поэтому следует очень осторожно работать с расходами и сокращать дефицит бюджета.

Напомним, ранее министр финансов Украины выразил надежду, что шестая программа сотрудничества с Международным валютным фондом будет полностью реализована и станет последней.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман заверил, что правительство Украины завершает работу над проектом бюджета на 2018 год.


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