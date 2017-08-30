10:52 30.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинский экспорт в Канаду значительно увеличился

Экспорт украинской продукции на рынок Канады в первом полугодии 2017 года составил 22,7 млн долларов, что на 76,3% больше чем за аналогичный период 2016 года. 

Украинский экспорт в Канаду значительно увеличился

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская на одном из украинских телеканалов.

По словам министра, украинский бизнес уже начал осуществлять пробные поставки своей продукции в Канаду.

"Мы очень надеемся, что с момента, когда соглашение начнет работать, мы будем иметь еще лучшие результаты", - добавила Микольская.

Как сообщало ранее УРА-Информ, генерал-губернатор Канады ратифицировал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Порошенко также отметил, такое решение говорит, что проведенные в Украине реформа являются результативными. Это лучший стимул для нас усиливать динамику внутренних преобразований, а для инвесторов - мощный сигнал об изменениях в Украине.


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