Украинский экспорт в Канаду значительно увеличился

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская на одном из украинских телеканалов.

По словам министра, украинский бизнес уже начал осуществлять пробные поставки своей продукции в Канаду.

"Мы очень надеемся, что с момента, когда соглашение начнет работать, мы будем иметь еще лучшие результаты", - добавила Микольская.

Как сообщало ранее УРА-Информ, генерал-губернатор Канады ратифицировал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Порошенко также отметил, такое решение говорит, что проведенные в Украине реформа являются результативными. Это лучший стимул для нас усиливать динамику внутренних преобразований, а для инвесторов - мощный сигнал об изменениях в Украине.