Нефть Brent торгуется на уровне 51,79 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 07:54 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,79 доллара за баррель.

В свою очередь это на 0,31% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 46,31 доллара за баррель, потеряв 0,28%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство России и Саудовская Аравия требуют пролонгации договора о знижении добычи нефти еще как минимиум на восемь месяцев – до конца июня 2018 года.