09:59 30.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется на уровне 51,79 долл. за баррель

В среду, 30 августа, цена нефти североморской марки Brent опустилась ниже отметки в 52 доллара за баррель.

Нефть Brent торгуется на уровне 51,79 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 07:54 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,79 доллара за баррель.

В свою очередь это на 0,31% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 46,31 доллара за баррель, потеряв 0,28%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство России и Саудовская Аравия требуют пролонгации договора о знижении добычи нефти еще как минимиум на восемь месяцев – до конца июня 2018 года.


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