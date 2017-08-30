Кабмин в среду намерен утвердит отчет по энергоэффективности

Во время заседания правительство намерено одобрить окончательный отчет по результатам реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта по энергоэффективности. Как сказано в повестке дня заседания, опубликованной на сайте Кабмина, сегодня министры рассмотрят изменения в законы об инвентаризации и учете государственного имущества на временно оккупированной территории, а также отмену некоторых решений совета премьер-министров стран СНГ на территории Украины.

Кроме того, Кабмин намерен внести изменения в Правила дорожного движения, а также в некоторые постановления об оплате труда работников прокуратуры.

В повестке дня также сказано, что сегодня на заседании будут рассмотрены внесение изменений в Порядок габаритно-весового контроля и взимания платы за проезд автомобильными дорогами общего пользования транспортных средств, весовые и/или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабмин разрешил вводить новые ипотечные программы в Украине. В частности, в стране теперь могут ввести программы обеспечения жильем на условиях финансового лизинга.