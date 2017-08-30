Госбюджет Украины на 2018 год будет внесен в парламент 15 сентября, - Гройсман

Такое заявление премьер сообщил в ходе заседания Кибинет министров Украины.

Согланно словам Гройсмана, украинское правительство уже в следующим месяце внесет в парламент данный законопроет.

"Мы, как и предусмотрено законодательством, 15 сентября внесем в парламент проект закона о государственном бюджете на 2018 год", - сказал Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", более 9 млрд гривен потрачено на подготовку жилищних домов к отопительному сезону. По словам Гройсмана, около 38 тыс объектов уже подключены к отопительным системам. На модернизацию и подготовку к зиме выделено на 1,5 млрд гривен больше, чем в 2016 году ( 7,5 мрлд гривен).