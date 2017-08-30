Евросоюз начинает дебаты по продлению санкций против России

Дебаты по этому вопросу начнутся на следующей неделе. Евросоюз планирует продлить санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма еще на полгода.

Как сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей страничке в социальной сети, должностные лица Европейского союза на следующей неделе проведут дебаты по продлению санкций против 153 физических лиц и 40 компаний из России. Окончательный срок - 15 сентября, - сообщил Йозвяк.

Напомним, в июне Евросоюз официально продлил санкции против России до 31 января 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, в начале августа ЕС расширил санкции против России из-за скандала с Siemens. В частности, Евросоюз внес в санкционный список трех россиян и три компании, которые принимали участие в поставке газовых турбин Siemens на оккупированный полуостров.

В рамках непризнания аннексии Крыма ЕС запретил поставку оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе.