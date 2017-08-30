13:17 30.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Для хранилища ЧАЭС создадут систему радиационного контроля

К концу 2018 года планируется выполнить строительных работ на ЧАЭС на 3,94 миллиона гривен.

Для хранилища ЧАЭС создадут систему радиационного контроля

Так, будет приобретено импортное оборудование - на 123,52 миллиона гривен. Хранилище ЧАЭС будет вскоре оснащено системой радиационного контроля – за 127 миллионов гривен. Такие данные распространили "Наши деньги", ссылаясь на информацию от "Прозорро".

Таким образом - ГСП "Чернобыльская АЭС" 28-го июля по итогам конкурентного диалога заказало для "Укрэнергомонтаж" строительство схемы контроля за радиацией ХОЯТ-1 - по 127 миллионов гривен. Речь – про одно из двух хранилищ для ядерного топлива "мокрого" типа - на площадке ЧАЭС.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне ЧАЭС ранее был обнаружен бытовой мусор.


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