Нацбанк на понедельник немного ослабил гривну

Национальный банк Украины установил на понедельник, 28 августа 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2554,5580 грн;
100 евро - 3014,1230 грн;
10 российских рублей - 4,3202 грн.
При этом регулятор установил на 28 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золотой - 1057,613875;
Серебро - 13,922654;
Платина - 805,746495;
Палладий - 762,391636.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 23 августа, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2545,1704 грн;
100 евро - 2995,9201 грн;
10 российских рублей - 4,3110 грн.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 4 августа 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. Соответствующее решение правления НБУ утвердило постановлением от 3 августа 2017 №493-рш "О размере учетной ставки".