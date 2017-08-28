Из Германии вывели рекордное количество денег

Об этом сообщает Wirtschaftswoche.

Стабильный рост показывают суммы переводов в страны Восточной Европы. Кроме того, растут денежные переводы и в Сирию: с 18 млн евро в 2015 году до 67 млн в 2016-ом.

К слову, в этом вопросе Турция является абсолютным рекордсменом, поскольку в эту страну мигранты каждый год отправляют по меньшей мере 800 млн евро.

Как сообщал ранее УРА-Информ, в центре для размещения мигрантов немецкого города Бремен призошло сильное возгорание. В результате пожара пострадали 37 человек, в том числе 10 детей.