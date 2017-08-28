12:55 28.08.2017 | Экономика | Новости
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Из Германии вывели рекордное количество денег

Мигранты, проживающие и работающие в ФРГ, за 2016 год отправили домой 4,2 млрд. евро. В часности, это на 700 млн евро больше, чем аналогичные показатели за 2015 год.

Из Германии вывели рекордное количество денег

Об этом сообщает Wirtschaftswoche.

Стабильный рост показывают суммы переводов в страны Восточной Европы. Кроме того, растут денежные переводы и в Сирию: с 18 млн евро в 2015 году до 67 млн в 2016-ом.  

К слову, в этом вопросе Турция является абсолютным рекордсменом, поскольку в эту страну мигранты каждый год отправляют по меньшей мере 800 млн евро.

Как сообщал ранее УРА-Информ, в центре для   размещения мигрантов немецкого города Бремен призошло сильное возгорание. В результате пожара пострадали 37 человек, в том числе 10 детей.


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