10:47 26.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине уже выдано "теплых кредитов" на четыре миллиарда гривен

С 2014 г. украинской правительственной программой уже решили воспользоваться примерно 320 тысяч семей.

В Украине уже выдано

С начала работы государственной программы "теплых" кредитов граждане нашей страны привлекли примерно четыре миллиарда гривен - на энергоэффективность. Такие данные распространило Госагентство по вопросам энергоэффективности Украины. 

Начиная с октября 2014 г. и по данный момент примерно 320 тысяч семей уже решили воспользоваться госпрограммой "теплых" кредитов – на четыре миллиарда гривен. В Госагентстве при этом отметили, что максимальной популярностью сейчас пользуется утепление гражданами своего собственного жилья.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман ранее анонсировал выделение на " теплые кредиты" 730 миллионов гривен.

 


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