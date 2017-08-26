В Украине уже выдано "теплых кредитов" на четыре миллиарда гривен

С начала работы государственной программы "теплых" кредитов граждане нашей страны привлекли примерно четыре миллиарда гривен - на энергоэффективность. Такие данные распространило Госагентство по вопросам энергоэффективности Украины.

Начиная с октября 2014 г. и по данный момент примерно 320 тысяч семей уже решили воспользоваться госпрограммой "теплых" кредитов – на четыре миллиарда гривен. В Госагентстве при этом отметили, что максимальной популярностью сейчас пользуется утепление гражданами своего собственного жилья.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман ранее анонсировал выделение на " теплые кредиты" 730 миллионов гривен.