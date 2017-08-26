14:42 26.08.2017 | Экономика | Новости
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В Moody's повысили кредитный рейтинг Украины

Известное рейтинговое агентство Moody's Investors Service приняло решение о повышении позиции Украины в украинской, а также иностранной валюте.

В Moody's повысили кредитный рейтинг Украины

Рейтинг было решено повысить на одну ступень, а именно - с Caa3 до Caa2. Кроме того. данное агентство также поменяло прогноз страны со "стабильного" на "позитивный". Такие данные содержатся в сообщении указанного агентства.

Сообщается, что Moody's повысило рейтинг украинского правительства до Caa2 (с Caa3), а также решило поменять прогноз рейтинга на "позитивный" – с ранее прогнозируемого "стабильного". Основной причиной повышения рейтинга назвали влияние в Украине реформ, что могли бы поспособствовать решению проблемы долговой нагрузки.

Как сообщал УРА-Информ, Нацбанк Украины ранее снял ограничения на выдачу гражданам наличных в иностранной валюте.


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