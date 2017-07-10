Порошенко ветировал продление вывозной пошлины на лом на два года

Верховной Раде Украины предлагала продлить ее. Как пояснила в понедельник, 10 июля, на заседании согласительного совета представитель президента в парламенте Ирина Луценко, это связано с международными обязательствами Украины как члена Всемирной торговой организации.

В связи с чем президент Украины предлагает в пункте 1, который пришел на подпись, заменить "три календарных года" (год плюс два года продления) словами "два календарных года" (год плюс год продления). Президент просит парламент поддержать эту поправку, – сказала она.

Напомним, по информации на сайте парламента, предложения главы государства к закону подписаны 27 июня, в день масштабной кибератаки, а поступили в парламент 10 июля. Их текст пока отсутствует.

Как сообщал УРА-Информ, 12 июля 2016 года был принят закон Украины №1455-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины о снижении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым с 15 сентября 2016 года на год были повышены ставки экспортной пошлины на металлолом. Одновременно была отменена регистрация импортных контрактов по лому.