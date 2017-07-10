Гройсман заверил, что в этом году на дороги выделено в три раза больше денег

Это средства, которые поступают из разных источников. Через некоторое время порядок в дорожном хозяйстве будет наведен.

Об этом в воскресенье, 9 июля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам правительство подошли к тому, чтобы начать системно заниматься восстановлением украинских дорог.

Я обещал, что одним из наших приоритетов будет восстановление инфраструктуры и сегодня вы видите, дороги восстанавливаются, - пояснил глава правительства, добавив, что идет капитальный ремонт, реконструкция и модернизация. В каждой области есть проекты, которые мы начали. Мы втрое больше планируем выделить денег в этом году на дороги, - заверил Гройсман.

Он также отметил, что источниками финансирования являются детенизация и развитие экономики, ликвидация теневых схем и финансовая децентрализация.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственное агентство автомобильных дорог Украины и китайская компания China Road and Bridge Corporation подписали меморандум о сотрудничестве при реконструкции дороги М-14/Е-58 Одесса-Николаев-Херсон.