13:16 07.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина будет обсуждать с МВФ исключение земельной реформе из программы сотрудничества, - Гройсман

Правительство Украины намерено обсуждать с Международным валютным фондом исключение пункта о земельной реформе из нынешней программы сотрудничества с Фондом.

Украина будет обсуждать с МВФ исключение земельной реформе из программы сотрудничества, - Гройсман

Не факт, что МВФ уберет его, но мы будем вести диалог и дискутировать. Об этом в пятницу, 7 июля, во время инвестиционной конференции Dragon Capital в Лондоне, отвечая на вопрос журналистов, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, меморандум о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования предусматривал, среди прочего, принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщал УРА-Информ, для выделения следующего транша кредита Украине Международный валютный фонд готов оставить основным условием принятие пенсионной реформы. Фонд готов исключить из число своих условий земельную реформу. Как сообщает агентства "Интерфакс-Украина", об этом рассказал журналистам близкий к переговорному процессу источник.


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