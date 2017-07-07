Нефть Brent торгуется ниже 48 долларов за баррель

В пятницу утром, 7 июля 2017 года, фьючерсы на нефть североморской марки Brent опустились до 48 долларов за баррель.
Соответствующие данные свидетельствуют из рейтинга Bloomberg.
Так, по состоянию на 08:39 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 47,55 долларов за баррель.
Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,92% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Стоить отметить, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, повысилась до 9,338 млн баррелей в сутки (б/с) с 9,250 млн б/с неделей.
В годовом выражении подъем составил 910 млн б/с или 10,8%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области на предприятии по переработке нефтепродуктов произошло сильное возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.