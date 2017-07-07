09:36 07.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется ниже 48 долларов за баррель

В пятницу утром, 7 июля 2017 года, фьючерсы на нефть североморской марки Brent опустились до 48 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется ниже 48 долларов за баррель

Соответствующие данные свидетельствуют из рейтинга Bloomberg. 

Так, по состоянию на 08:39 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 47,55 долларов за баррель.

Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,92% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Стоить отметить, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, повысилась до 9,338 млн баррелей в сутки (б/с) с 9,250 млн б/с неделей.

 В годовом выражении подъем составил 910 млн б/с или 10,8%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области на предприятии по переработке нефтепродуктов произошло сильное возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.


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