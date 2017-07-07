07:00 07.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на пятницу немного укрепил курс гривны

Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 июля 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

Нацбанк на пятницу немного укрепил курс гривны

100 долл - 2606,0308 грн;

100 евро - 2966,9661 грн;

10 российских рублей - 4,3259 грн.

При этом регулятор установил на 7 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1026.292588;

Серебро - 13.414126;

Платина - 754.910319;

Палладий - 704.638806.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 5 июля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2611,9317 грн;

100 евро - 2959,0574 грн;

10 российских рублей - 4,3840 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 июля, принял решение сохранил учетную ставку на прежнем уровне 12,5% годовых. Соответствующее решение приняло правление Национального банка.

Правление убеждено, что устойчивое и существенное снижение процентных ставок по кредитам для реального сектора экономики возможно лишь при достижении ценовой стабильности.


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