Нацбанк на пятницу немного укрепил курс гривны

Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 июля 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2606,0308 грн;
100 евро - 2966,9661 грн;
10 российских рублей - 4,3259 грн.
При этом регулятор установил на 7 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1026.292588;
Серебро - 13.414126;
Платина - 754.910319;
Палладий - 704.638806.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 5 июля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2611,9317 грн;
100 евро - 2959,0574 грн;
10 российских рублей - 4,3840 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 июля, принял решение сохранил учетную ставку на прежнем уровне 12,5% годовых. Соответствующее решение приняло правление Национального банка.
Правление убеждено, что устойчивое и существенное снижение процентных ставок по кредитам для реального сектора экономики возможно лишь при достижении ценовой стабильности.