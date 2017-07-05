Ураган нанес Черкасчине убытков на 400 миллионов гривен

Так, сейчас по итогам урагана 43 населенных пункта остаются обесточенными – сообщил недавно Ю. Ткаченко – глава ОГА данного региона. По его словам – непогода, бушевавшая первого июля, нанесла региону серьезный ущерб. 400 миллионов гривен – это еще только предварительные подсчеты.

Первого июля была чрезвычайная ситуация в области из-за урагана – подчеркнул Ткаченко. При этом в эпицентре урагана оказались Чернобаевский район, а также Золотоношский. Сейчас продолжают устранять последствия непогоды.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Мариуполь по результатам урагана оказались без энергоснабжения десятки улиц.