17:39 05.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100169074:mysnichenko

Ураган нанес Черкасчине убытков на 400 миллионов гривен

Ураган, что возник на Черкасчине первого июля, нанес убытков региону примерно на 400 миллионов гривен.

Ураган нанес Черкасчине убытков на 400 миллионов гривен

Так, сейчас по итогам урагана 43 населенных пункта остаются обесточенными – сообщил недавно Ю. Ткаченко – глава ОГА данного региона. По его словам – непогода, бушевавшая первого июля, нанесла региону серьезный ущерб. 400 миллионов гривен – это еще только предварительные подсчеты.

Первого июля была чрезвычайная ситуация в области из-за урагана – подчеркнул Ткаченко. При этом в эпицентре урагана оказались Чернобаевский район, а также Золотоношский. Сейчас продолжают устранять последствия непогоды.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Мариуполь по результатам урагана оказались без энергоснабжения десятки улиц.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив