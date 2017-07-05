Украина осенью может получить очередной транш МВФ, - Данилюк

Так, осенью 2017-го года наша страна может получить следующий транш от МВФ. Такое заявление сегодня – пятого июля – сделал А. Данилюк – украинский министр финансов. Согласно его сообщению – МВФ может принять решение касательно предоставления нашей стране очередного транша уже скоро. Данилюк сделал такое заявление в рамках одного из интервью.

Согласно его словам – Валютный Фонд ранее уже откладывал вопрос предоставления Украине транша – до конца 2017-го. Выделение нового транша в объеме 1,9 миллиарда долларов отложат, потому что украинский парламент не сможет быстро внедрить нужные реформы.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Порошенко обсуждал с главой МВФ К. Лагард запланированные мероприятия.