Средства на субсидии выделят за счет перевыполнения бюджета, - Гройсман

Деньги должны быть перераспределены за счет его перевыполнения. Об этом в понедельник вечером, 3 июля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом глава правительства заверил, что уже заметен экономический рост, и есть улучшение администрирования налогов. То есть, пол его словам, экономика начинает выходить из тени и демонстрировать рост, но ему хотелось бы, чтобы этот рост был большим.

Премьер также отметил, что здоровье и образование это те две сферы, в которые Украина должна инвестировать. Правительство планирует перераспределить средства на льготы и субсидии, программу "Доступные лекарства" и заработные платы медикам, педагогам и правоохранителям, - пояснил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в среду, 21 июня, на заседании одобрил изменения в государственный бюджет, согласно которые 14 миллиардов гривен будет перераспределено на субсидии. Верховная Рада одобрила эти изменения.