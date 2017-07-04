Отставка Шлапака ничем не угрожает "ПриватБанку"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил, что председатель правления "ПриватБанка" Александр Шлапак подал в отставку с занимаемой должности.
При этом глава правительства заверил, что это не несет угроз для работы банка. Как пояснил Гройсман в понедельник, 3 июля в эфире одного из украинских телеканалов, Шлапак еще тогда согласился работать на должности председателя правления на короткий срок, для стабилизации банка.
Он свою работу выполнил. Сейчас он подал заявление об отставке и здесь нет никаких угроз для банка, - сказал он, добавив, что заявление Шлапака рассматривать наблюдательный совет, который и будет принимать решение.
При этом премьер отметил, что Шлапак - высококвалифицированный специалист.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура и антикоррупционные органы расследуют несколько дел, связанных с " ПриватБанком". Генеральная прокуратура Украины сейчас готовит подозрения в уголовных процессах, связанных с банком, - пояснил он.