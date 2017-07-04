МВФ может отложить выделение Украине очередного транша до конца года, - СМИ

Международный валютный фонд может отложить выделение Украине очередного транша.
Выделение 1,9 миллиардов долларов будет отложен до конца этого года, поскольку парламент не успеет провести все необходимые реформы до летних каникул. Об этом, как сообщает Bloomberg, в интервью сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройман.
По его словам, несмотря на то, что план по пенсионной реформе идет по графику, и предпринимаются шаги для создания антикоррупционного суда, законопроект о земельной реформе не будет представлен вовремя.
Народные депутаты не успеют рассмотреть земельную реформу до конца сессии. Мы работаем над реформами, и пятый транш прибудет, - заверил Гройсман.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял, что Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи до конца лета или в начале осени.