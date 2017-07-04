20:32 04.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100169018:Polishuk

МВФ может отложить выделение Украине очередного транша до конца года, - СМИ

Международный валютный фонд может отложить выделение Украине очередного транша.

МВФ может отложить выделение Украине очередного транша до конца года, - СМИ

Выделение 1,9 миллиардов долларов будет отложен до конца этого года, поскольку парламент не успеет провести все необходимые реформы до летних каникул. Об этом, как сообщает Bloomberg, в интервью сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройман.

По его словам, несмотря на то, что план по пенсионной реформе идет по графику, и предпринимаются шаги для создания антикоррупционного суда, законопроект о земельной реформе не будет представлен вовремя.

Народные депутаты не успеют рассмотреть земельную реформу до конца сессии. Мы работаем над реформами, и пятый транш прибудет, - заверил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял, что Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи до конца лета или в начале осени.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив