МВФ может отложить выделение Украине очередного транша до конца года, - СМИ

Выделение 1,9 миллиардов долларов будет отложен до конца этого года, поскольку парламент не успеет провести все необходимые реформы до летних каникул. Об этом, как сообщает Bloomberg, в интервью сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройман.

По его словам, несмотря на то, что план по пенсионной реформе идет по графику, и предпринимаются шаги для создания антикоррупционного суда, законопроект о земельной реформе не будет представлен вовремя.

Народные депутаты не успеют рассмотреть земельную реформу до конца сессии. Мы работаем над реформами, и пятый транш прибудет, - заверил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял, что Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи до конца лета или в начале осени.