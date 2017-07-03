Наличный доллар в понедельник понизился до 26,08 гривен

Наличный евро потерял три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,08 гривен, а евро можно купить по 29,86 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,15-25,95, продажи 25,95-26,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8121, продажи - 26,0820 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,30-29,45, продажи - 29,50-30,25 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,2129, продажи - 29,8602 гривен за евро. Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,320, продажи - 4,300 - 4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,104, продажи - 4,442 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 30 июня, наличный доллар потерял две копейки. Наличный евро набрал 20 копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,13 гривен, а евро можно было купить по 25,86 гривен.