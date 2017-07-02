Украинцы задолжали за горячую воду и отопление 8,9 миллиарда гривен

Эти данные распространил Госстат. Известно о том, что к концу мая 2017 г. задолженность отопление украинских граждан, а также за горячее водоснабжение составила примерно 8,9 миллиарда. При этом к концу мая за газ население было должно уже 11,3 миллиарда гривен.

За содержание зданий граждане теперь уже должны 2,9 миллиарда гривен, за водоотвод при этом – около 348 миллионов гривен. Также граждане должны будут заплатить за вывоз отходов около 1,8 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, столичные жители уже имеют задолженность за тепло в размере 3,8 миллиарда гривен.