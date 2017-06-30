08:39 30.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Убытки от хакерской атаки до сих пор не подсчитаны, - Данилюк

Министр финансов Украины Александр Данилюк поведал о самых крупных проблемах хакерской атаки, которые связаны с уплатой налогов и ГФС.

Убытки от хакерской атаки до сих пор не подсчитаны, - Данилюк

Соответствующие заявление он сделал на одном из украинских телеканалов.

По его мнению, вирус серьезно поразил таможню и налоговую службу, и предприниматели не имеют возможности прислать свои запросы.

"Мы еще не считали последствия, но мы сейчас фокусируемся на том, чтобы скорее решить проблему", - отметил Данилюк.

При этом он подчеркнул, что Министерство финансов от хакерской атаки не пострадало. Тем не менее до сих пор остаются определенные проблемы на таможне.

"Смая большая проблема в том, что есть предприниматели, которые не могут заплатить налоги. В связи с этим мы сейчас активно работаем над урегулированием", - подытожил министр финансов Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вирусная атака, которая была совершена на Украины 27 июня, не нанесла большого вреда стране. В основном пострадали органы государственного управления, банковские учреждения, объекты промышленности, в том числе, - объекты критической инфраструктуры.

 


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