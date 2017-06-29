За три года Украина сократила экспорт вина почти в три раза

Соответствующие сведения сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Согласно информации ведомства, Украина импортировала вина на 85,2 млн долл., что на 48,8% меньше, чем три года назад.

При этом самой большой страной-импортером украинского вина в 2016 году была Российская Федерация. Так, за год в Россию было поставлено вина на общую сумму 11,6 млн долл.

Тем не менее крупнейшим импортером вина в Украину в прошлом году была Италия. Тогда поставки вина из Италии в Украину составляли 24,46 млн долл.

Стоить отметить, что в 2015 году Украина импортировала 23,3 млн литров вина, а в 2016 году - 43,1 млнлитров вина. К слову, экспорт украинского вина за границу более чем в два раза уступает объемам импорта этого напитка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в январе-мае 2017 года Украина импортировала вина на 1,9 млн долларов, тогда как экспорт соответствующей продукции за отчетный период составил 893 тыс. долл.