10:32 29.06.2017 | Экономика | Новости
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В четверг вступили в силу санкции Евросоюза против России

В четверг, 29 июня, вступило в силу решение Европейского союза о продлении экономических секторальных санкций против России до 2018 года.

В четверг вступили в силу санкции Евросоюза против России

Сегодня утром соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Таким образом, экономические санкции против России продлены еще на шесть месяцев - до 31 января 2018 года.

Причина принятия санкций - действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 июня, Европейский союз официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2018 года.

Совет Евросоюза завершил начатую 26 июня письменную процедуру, согласно которой ограничительные меры экономического характера в отношении России продлеваются в связи с агрессией на востоке Украины.


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