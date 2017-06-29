В четверг вступили в силу санкции Евросоюза против России

Сегодня утром соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Таким образом, экономические санкции против России продлены еще на шесть месяцев - до 31 января 2018 года.

Причина принятия санкций - действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 июня, Европейский союз официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2018 года.

Совет Евросоюза завершил начатую 26 июня письменную процедуру, согласно которой ограничительные меры экономического характера в отношении России продлеваются в связи с агрессией на востоке Украины.