Украина возглавила Организацию черноморского экономического сотрудничества

Сегодня, 29 июня 2017 годв, представители Украины возглавили Организацию черноморского экономического сотрудничества.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.
В настоящее время украинская сторона принимает председательство в ОЧЭС. При этом украинскую делегацию возглавляет первый заместитель министра Вадим Пристайко.
Также министр назвал основные приоритеты председательства Украины.
К примеру, экономическое сотрудничество в регионе Черного моря стало заложником российской агрессии.
"Председательство Украины в ОЧЭС пройдет под лозунгом: "К миру, стабильности и процветанию", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государства Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом угрозу, которую несет проект газопровода "Северный поток-2" для европейской энергобезопасности.