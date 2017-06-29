Украина возглавила Организацию черноморского экономического сотрудничества

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

В настоящее время украинская сторона принимает председательство в ОЧЭС. При этом украинскую делегацию возглавляет первый заместитель министра Вадим Пристайко.

Также министр назвал основные приоритеты председательства Украины.

К примеру, экономическое сотрудничество в регионе Черного моря стало заложником российской агрессии.

"Председательство Украины в ОЧЭС пройдет под лозунгом: "К миру, стабильности и процветанию", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государства Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом угрозу, которую несет проект газопровода "Северный поток-2" для европейской энергобезопасности.