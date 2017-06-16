Украина накопила в ПХГ 10,7 млрд куб. м газа

Согласно полученным недавно сведениям – в течение суток закачать удалось примерно 48,61 млн куб. м газа.

При этом с ПХГ Украины было отобрано 0,01 млн куб. м газа.

По состоянию 14 июня в украинскую страну поступило из Словакии 23,72 млн куб. м, из Польши - 2,96 млн куб. м, из Венгрии - 4,28 млн куб. м газа.

В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 34%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", около 200 учениц одной из школ в столице Индии Дели были отправлены в больницу после обнаружения утечки газа в находящемся рядом складе.