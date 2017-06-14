10:13 14.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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АЭС Украины за сутки произвели 224,85 млн кВт-ч электроэнергии

Украинские атомные электростанции за прошедшие сутки выработали 224,85 млн кВт-ч электроэнергии. Такие сведения сообщает пресс-служба "Энергоатома".

АЭС Украины за сутки произвели 224,85 млн кВт-ч электроэнергии

Согласно недавно полученным данным, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы.

В настоящее время на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков. Так как три из них прододжают ремонтные работы своих энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 119-ые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС - 36-ые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 74-е сутки среднего планового ремонта.

При этом диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 600 МВт, РАЭС - 2770 МВт, ЮУАЭС - 1 260 МВт, ХАЭС - 1 700 МВт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина не планирует прощать задолженности за электроэнергию предприятиям, что на территории ОРЛО. 


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