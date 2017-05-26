15:22 26.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Таможня перечислила четыре миллиарда гривен на дороги, - Порошенко

В течение последних четырех месяцев 2017-го года украинская таможня сумела передать для украинских автодорог около четырех миллиардов гривен.

Таможня перечислила четыре миллиарда гривен на дороги, - Порошенко

Такое сообщение распространил сегодня – 26 мая – глава страны Петр Порошенко. Согласно его словам - украинская таможня на дорожные нужды уже успела передать примерно четыре миллиарда гривен. Про это Порошенко сообщил в ходе своего визита в н.п. Одесса.

По его словам – когда на Одесчине начали заниматься работой вместо пустого пиара – то таможня Одесчины сразу передала стране примерно миллиард и 200 тысяч гривен. Это значит, в регионе строительство дорог будет возобновлено.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко планировал проверить одесские дороги 26 мая.


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