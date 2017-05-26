Таможня перечислила четыре миллиарда гривен на дороги, - Порошенко

Такое сообщение распространил сегодня – 26 мая – глава страны Петр Порошенко. Согласно его словам - украинская таможня на дорожные нужды уже успела передать примерно четыре миллиарда гривен. Про это Порошенко сообщил в ходе своего визита в н.п. Одесса.

По его словам – когда на Одесчине начали заниматься работой вместо пустого пиара – то таможня Одесчины сразу передала стране примерно миллиард и 200 тысяч гривен. Это значит, в регионе строительство дорог будет возобновлено.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко планировал проверить одесские дороги 26 мая.