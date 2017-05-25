Львовский мусор привезли на Киевщину

Такое сообщение передала пресс-служба полиции Киева.

В сообщении говорится, что машины остановили неравнодушные люди и вызвали правоохранителей. Кроме того, на месте происшествия собрались возмущенные местные жители, которые угрожали водителям физической расправой.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Полицейские задокументировали факт незаконой отгрузки бытовых отходов. А два грузовых автомобиля, которые привезли мусор из Львова, поместили на штраф площадку.

По факту содеянного было открыто уголовное производство по ч.1 ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

В данный момент проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, в частности направленные на установку лиц, которые заказали незаконную транспортировку мусора.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Чернобыльской зоне обнаружен львовский мусор.