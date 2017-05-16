Мальта может стать хабом для выхода украинских товаров на рынки Северной Африки, - Порошенко

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Согласно словам президента Украины, государство Мальты является политическим "ключом" для проникновения отечественных компаний на рынок других стран. В связи с этим Петр Порошенко надеется на посредничество Мальты в налаживании тоговых связей с африканскими рынками.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сегодня Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины. Такие санкции применяются к ряду физических и юридических лиц и будут действовать на протяжение одного года.