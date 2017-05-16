14:25 16.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Мальта может стать хабом для выхода украинских товаров на рынки Северной Африки, - Порошенко

Глава государства Украины Петр Порошенко считает, что Мальта может стать хабом для выхода товаров украинского производства на рынки Северной Африки.
 

Мальта может стать хабом для выхода украинских товаров на рынки Северной Африки, - Порошенко

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Согласно словам президента Украины, государство Мальты является политическим "ключом" для проникновения отечественных компаний на рынок других стран. В связи с этим Петр Порошенко надеется на посредничество Мальты в налаживании тоговых связей с африканскими рынками.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сегодня Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины. Такие санкции применяются к ряду физических и юридических лиц и будут действовать на протяжение одного года.


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