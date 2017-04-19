Рева назвал размер самой большой пенсии в Украине

Это 10740 гривен. Вместе с тем 99,9 процентов из 12 миллионов пенсионеров не получают таких больших денег.

12 миллионов пенсионеров получают минимальную пенсию. Об этом во вторник, 18 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр социальной политики Андрей Рева.

При этом, по его словам, есть 19,2 тысячи пенсионеров, которые получают больше этой нормы. Из них 20 тысяч получают около 18 тысяч человек, и более 20 тысяч гривен получают до двух тысяч пенсионеров, − отметил министр.

Вместе с тем Рева пояснил, что максимальная пенсия в Украине составляет почти 60 тысяч гривен, а пенсии в 100 тысяч в Украине вообще нет. По его словам, 58 тысяч гривен получает Герой Украины и летчик-испытатель.

Все другие пенсии ниже. Поэтому, считает министр, пенсионные выплаты, которые являются более десяти тысяч гривен должны попадать под все ограничения. У нас не должно быть исключений, − подчеркнул Рева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в МВФ считают, что Украина в первую очередь должна найти способ уменьшить приток новых пенсионеров и нарастить поступления в Пенсионный фонд. Введение второго уровня пенсионной системы в Украине еще преждевременно, - заявил глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден.