20:05 18.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ снова ухудшил прогноз ВВП по Украине

Международный валютный фонд во вторник, 18 апреля, ухудшил свой предыдущий прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2018 год.

МВФ снова ухудшил прогноз ВВП по Украине

По мнению Фонда ВВП страны в следующем году составит 3,2%, вместо прогнозируемых ранее 3,5-4%. При этом, как сказано в докладе МВФ "Глобальная перспектива и политика", прогноз на этот гож остался на уровне 2%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, замедление роста экономики Украины в МВФ связывалиь с блокадой Донбасса. Но ожидалось, что в 2018 году по мере корректировки экономики рост ВВП составит примерно 3,5 - 4% при условии значительного ускорения структурных реформ в Украине.

В свою очередь, Всемирный банк раскритиковал неэффективность реализации проектов украинскими властями и сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%. По прогнозам Всемирного банка, в следующие два года при продолжении реформ экономика Украины сможет показать рост 4%.


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