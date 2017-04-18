МВФ снова ухудшил прогноз ВВП по Украине

По мнению Фонда ВВП страны в следующем году составит 3,2%, вместо прогнозируемых ранее 3,5-4%. При этом, как сказано в докладе МВФ "Глобальная перспектива и политика", прогноз на этот гож остался на уровне 2%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, замедление роста экономики Украины в МВФ связывалиь с блокадой Донбасса. Но ожидалось, что в 2018 году по мере корректировки экономики рост ВВП составит примерно 3,5 - 4% при условии значительного ускорения структурных реформ в Украине.

В свою очередь, Всемирный банк раскритиковал неэффективность реализации проектов украинскими властями и сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%. По прогнозам Всемирного банка, в следующие два года при продолжении реформ экономика Украины сможет показать рост 4%.