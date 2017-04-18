Китай опередил США по импорту нефти

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, объем ВВП увеличился в годовом исчислении на 6,9%

Кроме того, импорт нефти Китаем в марте составил 38,95 млн т или 9,17 млн б/с., что является историческим рекордом. А вот в феврале Китай закупил 8,286 млн б/с, в декабре – 8,57 млн б/с.

"В первом квартале импорт вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 104,73 миллиона тонн, или 8,49 миллиона баррелей в сутки", – говорится в сообщении.

Таким образом, импорт нефти США составил 7,97 млн б/с в марте и 8,17 млн б/с в первом квартале.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" остановила добычу на Заводовском месторождении Львовской области.