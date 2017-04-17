23:49 17.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство планирует внести законопроект о пенсионной реформе на рассмотрение депутатам до 16 мая, - Рева

Кабинет Министров Украины намерен уже 16 мая внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о пенсионной реформе.

Правительство планирует внести законопроект о пенсионной реформе на рассмотрение депутатам до 16 мая, - Рева

Спешить с этим нельзя мы должны все подсчитать. Об этом в понедельник, 17 апреля, в интервью изданию "Зеркало недели" заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Он также рассказал, что над проектом работают серьезные эксперты и экономисты из его ведомства, а такое из Минэкономики, Минфина и МВФ.

До 16 мая мы должны подать соответствующий законопроект в парламент. Это ключевая реформа, - отметил министр добавив, что на первом этапе пенсионной реформы важно не допустить увеличения дефицита Пенсионного фонда, и зафиксировать его на нынешнем уровне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство планирует с 1 октября отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.


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