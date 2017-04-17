Нацбанк немного ослабил гривну

100 долл - 2681,2058 грн;

100 евро - 2850,1218 грн;

10 российских рублей - 4,762.

При этом регулятор установил на 17 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1109,125860;

Серебро - 16,030361;

Платина - 830,883522;

Палладий - 685,781205.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 апреля, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2666,4209 грн;

100 евро - 2855,6654 грн;

10 российских рублей - 4,7462.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 13 апреля 2017 года принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13%. Решение по учетной ставке закреплено решением правления регулятора №232. Свое решение регулятор прояснил тем, что ситуация на валютном рынке способствовала ослаблению давления на цены.

В результате НБУ прогнозирует, что инфляция в 2017-2019 будет находиться в пределах целевых ориентиров (8% +/-2 п.п. в 2017, 6+/-2 п.п. в 2018 и 5 +/-1 в 2019).

Прогноз по инфляции на 2017 остается 9,1% и 6% на 2018.