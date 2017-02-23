Гонтарева обещает "антикризисные меры" из-за блокады на Донбассе

Это не только отодвинет планы валютной либерализации, но может потребовать "антикризисных мер". Такое мнение в четверг, 23 февраля, в интервью изданию Reuters, заявила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Глава НБУ также заверила, что уже есть негативные последствия для украинского платежного баланса и они составляют около двух миллиардов долларов. Если останавливается металлургия, значит будем делать антикризисные меры, - пояснила Гонтарева, добавив, что с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом на прошлой неделе обсуждала шаги на случай значительного обострения вооруженного конфликта на Донбассе.

Вместе с тем глава Нацбанка отметила, что у нее есть сценарий на черный день, но деталей не стала раскрывать.

В качестве примера она примела меры жесткого контроля за валютными операциями и ограничения на покупку валюты, введенные осенью 2014 года и в начале 2015 года, когда украинская армия несла наибольшие потери в боях на Донбассе, а курс гривны из-за паники упал до исторического минимума - ниже 36 за доллар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Днепровский металлургический комбинат в среду, 22 февраля, заявил, что приостанавливает производство. Такое решение руководство завода приняло из-за блокады. Как сказано в сообщении пресс-службы комбината, из-за торговой блокады Донбасса существует угроза полной остановки производства.