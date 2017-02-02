14:25 02.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксперт озвучил краткий экономический прогноз на 2017-й год

Экономический эксперт Андрей Вигиринский склоняется к мысли о том, что прогнозы на 2017-й год являются весьма оптимистичными.

Эксперт озвучил краткий экономический прогноз на 2017-й год

Свою точку зрения он озвучил в эксклюзивном комментарии "УРА-Информ".

"Во многом следующий год должен стать годом развития. Если смотреть на планы – это и приватизация, это и приход инвесторов, возобновление рынков, финансовых услуг, снижение кредитных ставок Нацбанка. А соответственно речь идет об улучшении кредитования населения. Такими и являются предварительные прогнозы, однако исходят они из улучшения финансовой ситуации страны в целом, а также реализации реформ, о которых сейчас все так говорят", – подчеркнул Вигиринский. 

Как сообщал "УРА-Информ", глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак поведал о том, как можно поднять показатели украинской экономики. По его мнению, рост данной сферы обеспечат инвестиции. 


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