Эксперт озвучил краткий экономический прогноз на 2017-й год

Свою точку зрения он озвучил в эксклюзивном комментарии "УРА-Информ".

"Во многом следующий год должен стать годом развития. Если смотреть на планы – это и приватизация, это и приход инвесторов, возобновление рынков, финансовых услуг, снижение кредитных ставок Нацбанка. А соответственно речь идет об улучшении кредитования населения. Такими и являются предварительные прогнозы, однако исходят они из улучшения финансовой ситуации страны в целом, а также реализации реформ, о которых сейчас все так говорят", – подчеркнул Вигиринский.

Как сообщал "УРА-Информ", глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак поведал о том, как можно поднять показатели украинской экономики. По его мнению, рост данной сферы обеспечат инвестиции.