15:33 30.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На Черниговщине на 7% выросло потребление газа

Потребление природного газа в быту Черниговщины увеличилось примерно на 46,4 млн куб. м.

На Черниговщине на 7% выросло потребление газа

В течение 2016 г. в Черниговской области протранспортировано 630,5 млн м куб. природного газа – то есть на 7% (44,6 млн куб. м) больше, чем было в 2015 г. Об этом сказано в сообщении пресс-службы "Черниговгаза".

Таким образом, потребление природного газа в быту возросло почти на 46,4 млн куб. м – на 15%. Также объемы наращивает и промышленная сфера - на 10 млн кубометров или 11%. Применение энергоресурса бюджетными организациями и религиозными организациями так и осталось на уровне 2015 г. Сокращение произошло лишь в сфере теплокоммунэнерго - около 12 млн куб. м.

Как сообщал УРА-Информ, Украина снизила запас газа в ПХГ до 10,1 млрд куб. м.


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