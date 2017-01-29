"Газпром" может использовать "Северный поток-2", как шантаж, - Коболев

Европейский союз должен заблокировать строительство этого газопровода, поскольку он даст России геополитические и финансовые рычаги влияния на Германию, Польшу и Словакию. Такое мнение в воскресенье, 29 января, высказал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

По его словам, Украина призывает своих европейских партнеров попытаться посмотреть не на непосредственные последствия, а на один шаг вперед. Нужно смотреть на то, что будет после того, как "Северный поток-2" будет запущен, - пояснил Коболев, добавив, что годовая мощность "Северного потока-2" в 55 миллиардов кубометров и это приведет к эквивалентному падению объемов газа, которые сейчас перекачиваются через Украину и Польшу.

Это "полностью убьет этот маршрут поставок", что означает "увеличение доминирующего положения "Газпрома" в этой части Европы, - пояснил глава "Нафтогаза". Коболев также отметил, что Украина может потерять статус транзитера в случае строительства "Северного потока-2".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российский монополист газа "Газпром" оплачивать расходы на строительство трансбалтийского газопровода " Северный поток - 2" будет самостоятельно. Его партнеры, среди которых австрийская нефтяная компания OMV и другие европейские компании, отказались от своих планов.