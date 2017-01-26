20:32 26.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Повышение зарплаты не является основанием для роста цен на проезд, - Розенко

На сегодняшний день нет причин повышать цены на проезд.

Повышение зарплаты не является основанием для роста цен на проезд, - Розенко

Повышение минимальной зарплаты ни коем образом не является основанием этого. Такое мнение высказал в четверг, 26 января, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, в данном случае, Министерство инфраструктуры, совместно с местными властями и организациями профсоюзов и работодателей должны провести мониторинг ситуации и принимать жесткие меры реагирования на такие факты - вплоть до лишения лицензий.

Розенко также заверил, что по итогам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты поручил Мининфрастуктуры и местным органам власти принимать меры на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на выходные маршрутчики резко подняли цены на проезд. На некоторых маршрутах теперь проехать стоит восемь гривен.


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