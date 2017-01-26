МВФ не откажет Украине в выделении очередного транша, - Гонтарева

Так, глава Национального банка не видит предпосылок, чтобы валютный фонд отказал Украине в предоставлении транша макрофинансовой помощи. Об этом Валерия Гонтарева заявила во время брифинга.

По ее словам - нет никаких предпосылок, чтобы что-то не позволило Украине получить следующий транш. Гонтарева уже ранее была на переговорах президента Петра Порошенко с Кристин Лагард, и сейчас не видит ни единого требования - нового или несогласованного – подчеркнула Гонтарева. Она также отметила, что Кабмин дорабатывает технические детали, необходимые для подписания с МВФ меморандума.

Как сообщал УРА-Информ, в Нацбанке ожидают роста международных резервов Украины.