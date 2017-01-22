22:49 22.01.2017 | Экономика | Новости
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В Венесуэле выпустили вертикальные банкноты - ВИДЕО

Власти Венесуэлы ввели в обращение новые вертикальные банкноты.

В Венесуэле выпустили вертикальные банкноты - ВИДЕО

Их номинал составил от 500 до 20 000 боливаров. Как сообщает ВВС, таким образом власти латиноамериканской страны пытаются бороться с бушующей там гиперинфляцией.

Новые вертикальные банкноты должны заменить купюры достоинством 100 боливаров, которые стали практически бесполезны из-за гиперинфляции.

При этом самая ценная из новых банкнот это 20 000 боливар. Однако даже она на венесуеэльском "черном рынке" стоит меньше шести долларов.

Напомним, по прогнозам, инфляция в 2017 году в Венесуэле достигнет 1600%.

Как сообщал УРА-Информ, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о попытке оппозиционного парламента страны осуществить переворот в стране.


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