В Венесуэле выпустили вертикальные банкноты - ВИДЕО

Их номинал составил от 500 до 20 000 боливаров. Как сообщает ВВС, таким образом власти латиноамериканской страны пытаются бороться с бушующей там гиперинфляцией.

Новые вертикальные банкноты должны заменить купюры достоинством 100 боливаров, которые стали практически бесполезны из-за гиперинфляции.

При этом самая ценная из новых банкнот это 20 000 боливар. Однако даже она на венесуеэльском "черном рынке" стоит меньше шести долларов.

Напомним, по прогнозам, инфляция в 2017 году в Венесуэле достигнет 1600%.

Как сообщал УРА-Информ, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о попытке оппозиционного парламента страны осуществить переворот в стране.