Смех сквозь слезы: Комаров посочувствовал украинцам из-за проливных дождей - ФОТО

Об этом Комаров ссобщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отметил телеведущий, ему очень больно смотреть на ситуацию в его родном Киеве, после чего сравнил свой город с Амазонкой. В частности, ведущий тревел-шоу "Мир Наизнанку" подчеркнул, что даже в период разлива реки власть не допустила такого коллапса, который сейчас есть в украинском государстве.

По словам Комарова, жителям Киева нужно пережить не только дождь, но и людей у власти, которые допустили такое в столице.

"Посмотрел новости и думаю, что можно было так далеко не ехать, в "страну третьего мира", а снять в европейской столице", - написал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве снова прошел сильный ливень. На Лукьяновке в районе остановок общественного транспорта образовалось огромное озеро.