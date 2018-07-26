Смех сквозь слезы: Комаров посочувствовал украинцам из-за проливных дождей - ФОТО

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров выразил сочувствие киевлянам и гостям столицы в связи с вчерашними последствиями непогоды. По этому поводу, путешественник опубликовал снимки Камбоджи, которая пострадала от тайфуна в 2008 году.
Об этом Комаров ссобщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Как отметил телеведущий, ему очень больно смотреть на ситуацию в его родном Киеве, после чего сравнил свой город с Амазонкой. В частности, ведущий тревел-шоу "Мир Наизнанку" подчеркнул, что даже в период разлива реки власть не допустила такого коллапса, который сейчас есть в украинском государстве.
По словам Комарова, жителям Киева нужно пережить не только дождь, но и людей у власти, которые допустили такое в столице.
"Посмотрел новости и думаю, что можно было так далеко не ехать, в "страну третьего мира", а снять в европейской столице", - написал он.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве снова прошел сильный ливень. На Лукьяновке в районе остановок общественного транспорта образовалось огромное озеро.