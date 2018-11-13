В "Киевтеплоэнерго" обещают в среду до обеда ликвидировать последствия аварии на Шота Руставели - ФОТО. ВИДЕО

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и представители коммунального предприятия. Движение транспорта на указанном участке перекрыто, в ближайшее время начнутся ремонтные работы.

Об этом во вторник, 13 ноября, на своей страничке в Facebook сообщило предприятие "Киевтеплоэнерго".

Там также пояснили, что для локализации повреждения аварийные службы перекроют подачу теплоносителя двум жилым домам.

Напомним, сегодня в 16:40 на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло повреждение тепловой сети диаметром 400 мм, вследствие чего горячая вода вытелка на проезжую часть. Кроме того, из-за аварии теплосети на перекрестке указанных улиц образовалась яма, в которую попало легковое авто, пострадавших нет.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве из-за прорыва трубы на Шота Руставели перекрыто движение. В частности, временно прекращено движение троллейбусов № 3, 12, 14, 40, 40к и автобусов №69.