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В "Киевтеплоэнерго" обещают в среду до обеда ликвидировать последствия аварии на Шота Руставели - ФОТО. ВИДЕО

Последствия прорыва трубы на улице Шота Руставели в Киеве планируют ликвидировать до трех часов дня среды.

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Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и представители коммунального предприятия. Движение транспорта на указанном участке перекрыто, в ближайшее время начнутся ремонтные работы.

Об этом во вторник, 13 ноября, на своей страничке в Facebook сообщило предприятие "Киевтеплоэнерго".

Там также пояснили, что для локализации повреждения аварийные службы перекроют подачу теплоносителя двум жилым домам.

Напомним, сегодня в 16:40 на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло повреждение тепловой сети диаметром 400 мм, вследствие чего горячая вода вытелка на проезжую часть. Кроме того, из-за аварии теплосети на перекрестке указанных улиц образовалась яма, в которую попало легковое авто, пострадавших нет.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве из-за прорыва трубы на Шота Руставели перекрыто движение. В частности, временно прекращено движение троллейбусов № 3, 12, 14, 40, 40к и автобусов №69.


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