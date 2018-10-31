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В Киеве в среду изменен график движения некоторых автобусных маршрутов - КГГА

В Киеве в среду, 31 октября, меняется график движения некоторых автобусных маршрутов.

В Киеве в среду изменен график движения некоторых автобусных маршрутов - КГГА

Это связано с акциями протеста, которые проходят в столице. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, после перекрытия протестующими Харьковского шоссе, временно заблокировано движение автобусов маршрутов №№ 42, 51, 45, 63, 115.

Сегодня с утра перекрыто движение автотранспорта митингующими на Харьковским шоссе -"Мега Сити" в обоих направлениях, поэтому работу автобусов маршрутов №№ 45, 51,63 организовано:

автобус № 45 от Дарницкой площади до станции метро "Дарница";

автобус № 42 - до улицы Шептицкого;

автобус № 51 станции метро "Лыбидская";

автобус № 63 до станции метро "Лесная";

автобусы маршрута № 115 до Контрактовой площади.

А также автобусный маршрут № 45 с улицы Привокзальной будет ходить до проспекта Григоренко, автобусный маршрут № 51 - станции метро "Красный хутор", маршрут № 63 - улица Привокзальная - станция метро "Красный хутор".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье, 28 октября, было внесено изменения в работу метрополитена. Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, сегодня на стадионе "Олимпийский" состоялся матч между футбольными клубами "Динамо" и "Львов".


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