Подольско-Воскресенский мост будет открыт для транспорта, - Кличко

По его слова, сейчас работы на нем ведутся интенсивно. Перед властями города стоит задача - чтобы за два года мост уже начал работать.

"Сначала на новом мосту откроется автосообщение - эксперты говорят, для этого нужно 2 года, если темпы строительства не снизятся. Метро же ... это будет около 5 лет. И для этого нам нужно привлечь около 400 млн долларов. Сейчас строительство финансируется из бюджета города, но я провожу переговоры с китайской стороной и с немцами, чтобы получить внешнее финансирование", - сообщил городской голова.