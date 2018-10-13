09:20 13.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Подольско-Воскресенский мост будет открыт для транспорта, - Кличко

Из-за перегруженности мостов в Киеве через Днепр, столице необходимо введение в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Подольско-Воскресенский мост будет открыт для транспорта, - Кличко

По его слова, сейчас работы на нем ведутся интенсивно. Перед властями города стоит задача - чтобы за два года мост уже начал работать. 

"Сначала на новом мосту откроется автосообщение - эксперты говорят, для этого нужно 2 года, если темпы строительства не снизятся. Метро же ... это будет около 5 лет. И для этого нам нужно привлечь около 400 млн долларов. Сейчас строительство финансируется из бюджета города, но я провожу переговоры с китайской стороной и с немцами, чтобы получить внешнее финансирование", - сообщил городской голова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"в субботу, 13 октября 2018 года, местные власти перекроют движение транспорта на проспекте Леся Курбаса. Тут будут проводитс ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение будет перекрыто с семи часов утра до восьми часов вечера на участке от улицы Академика Серкова до улицы Владимира Покатила в направлении центра города.


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